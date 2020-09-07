Политолог: Зеленский проводит сознательный геноцид украинцев

Эксперт в политологии Дмитрий Корнейчук резко негативно высказался о словах украинского премьер-министра. Он заявил, что Шмыгаль или лжец, или попросту глуп. А поступки президента Украины Владимира Зеленского — это самый что ни на есть экономический геноцид, притом, осознанный.

"С 1 сентября реальная цена газа для населения составит почти 5,5 грн за куб. Плюс — 1 грн за доставку. То есть почти 6,5 грн за куб. А дешевая цена была при Януковиче… Поэтому Зеленский проводит сознательный экономический геноцид украинцев во время кризиса и пандемии коронавируса", — отметил политолог.

Напомним, днём ранее украинский премьер-министр, заявил, что цены на газ в стране упали едва ли не до исторического минимума. Но цифры упрямо говорят обратное.