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Политолог: Зеленский проводит сознательный геноцид украинцев

Мир

Эксперт в политологии Дмитрий Корнейчук резко негативно высказался о словах украинского премьер-министра. Он заявил, что Шмыгаль или лжец, или попросту глуп. А поступки президента Украины Владимира Зеленского — это самый что ни на есть экономический геноцид, притом, осознанный.

Политолог: Зеленский проводит сознательный геноцид украинцев

"С 1 сентября реальная цена газа для населения составит почти 5,5 грн за куб. Плюс — 1 грн за доставку. То есть почти 6,5 грн за куб. А дешевая цена была при Януковиче… Поэтому Зеленский проводит сознательный экономический геноцид украинцев во время кризиса и пандемии коронавируса", — отметил политолог.

Напомним, днём ранее украинский премьер-министр, заявил, что цены на газ в стране упали едва ли не до исторического минимума. Но цифры упрямо говорят обратное.

"И, соответственно, сегодня цена на газ регулируется конкурентным рынком. Впервые за пять лет мы имеем самые низкие цены на газ в соответствующие месяцы — август, сентябрь. Конечно, будет естественно рыночный рост, но это будет самая низкая цена на газ за последние 5 лет", — сказал Денис Шмыгаль накануне в Верховной раде.

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