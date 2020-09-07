В Европарламенте разжигают страсти по "Серверному потоку-2"

Лидеры оппозиционного альянса Германии потребовали остановить строительство газопровода "Северный поток-2".

Ими было предложено ввести временный мораторий на строительные работы, пока "все не уладится" в деле о предполагаемом отравлении российского блогера Алексея Навального. Однако председатель комитета Бундестага по экономическим вопросам и энергетике Клаус Эрнст считает, что приостанавливать проект нет необходимости.

В выходные евродепутаты ЕС распространили письмо с призывом прекратить строительство "Северного потока-2". Одна из подписантов, Анна Фотыга — бывший министр иностранных дел Польши — написала в своем твиттере:

"Мы не хотим, чтобы Россия извлекала выгоду из доходов от экспорта энергоносителей в ЕС для финансирования своей агрессивной политики."

We don’t want to allow Russia to benefit from the proceeds of energy export to the EU in order to finance its aggressive policies. STOP #NordStream2 pic.twitter.com/atJolsrDsY — Anna Fotyga - Biuro Poselskie (@AnnaFotyga_PE) September 5, 2020

Однако в комментариях её заявление раскритиковали пользователи соцсети. Большинство из них считает, что призыв экс-министра "имеет мало фактических оснований":

остановка "Северного потока-2" фактически не уменьшит доходы России от продажи газа и не уменьшит зависимость ЕС от российской энергетики,

на практике новый трубопровод всего лишь означает, что Польша и Украина получат меньше денег за транзитные сборы;

выгода от газопровода для Германии очевидна: отделение поставок от часто нестабильной политической ситуации в Восточной Европе;

©Twitter; перевод автоматический от ЯндексПереводчик

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