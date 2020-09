В Европарламенте разжигают страсти по "Серверному потоку-2"

Лидеры оппозиционного альянса Германии потребовали остановить строительство газопровода "Северный поток-2".

Ими было предложено ввести временный мораторий на строительные работы, пока "все не уладится" в деле о предполагаемом отравлении российского блогера Алексея Навального. Однако председатель комитета Бундестага по экономическим вопросам и энергетике Клаус Эрнст считает, что приостанавливать проект нет необходимости.

В выходные евродепутаты ЕС распространили письмо с призывом прекратить строительство "Северного потока-2". Одна из подписантов, Анна Фотыга — бывший министр иностранных дел Польши — написала в своем твиттере:

We don’t want to allow Russia to benefit from the proceeds of energy export to the EU in order to finance its aggressive policies. STOP #NordStream2 pic.twitter.com/atJolsrDsY