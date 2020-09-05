Порошенко понравились российские санкции

Экс-президент Украины Пётр Порошенко сравнил санкции, которые были введены против него в России, с "государственной наградой".

"Россия ввела персональные санкции против меня как пятого президента Украины. Считаю, это как государственная награда. Это как знак качества", — утверждает украинский политик.

Ранее правительство РФ расширило список лиц, против которых действуют ограничительные меры.