Экс-президент Украины Пётр Порошенко сравнил санкции, которые были введены против него в России, с "государственной наградой".
"Россия ввела персональные санкции против меня как пятого президента Украины. Считаю, это как государственная награда. Это как знак качества", — утверждает украинский политик.
Ранее правительство РФ расширило список лиц, против которых действуют ограничительные меры.
На фоне протестов в Белоруссии началась активная стадия переговоров властей РБ и РФ. Номинально — это переговоры о поддержке. Реально — о тотальной интеграции.