Президент США Дональд Трамп готов поверить в версию об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального, если в доказательство этой теории будут предоставлены факты.
Также американский лидер отметил, что у него нет сомнений в выводах, которые сделали немецкие врачи.
"Нет, у меня нет поводов. Я слышал, что Германия дает это как определенные или почти определенные выводы, но мы еще их не видели", — пояснил Трамп.
Лидер российских коммунистов Геннадий Зюганов, говоря об отваге народа, допустил непростительную оговорку.