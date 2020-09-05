Трамп о ситуации с Навальным: доказательств отравления нет

Президент США Дональд Трамп готов поверить в версию об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального, если в доказательство этой теории будут предоставлены факты.

Также американский лидер отметил, что у него нет сомнений в выводах, которые сделали немецкие врачи.