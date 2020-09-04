Минобороны РБ: численность НАТО у границ выросла в 17 раз

Количество военнослужащих НАТО, размещённых в соседних с Белоруссией странах, выросло в 17 раз. Сейчас их количество превышает 10 тысяч человек.

Об этом рассказали в Минобороны Белоруссии.

"За последние годы ротационная группировка НАТО в соседних с Беларусью странах выросла в 17 раз и возросла до 10 тысяч военнослужащих. В непосредственной близости от границы белорусского государства осуществляется концентрация боевой техники и личного состава, в том числе армии США", — сообщает ведомство.

Военные НАТО регулярно проводят учения, частота которых увеличилась в пять раз. В Минобороны отметили, что военное усиление западных стран является вызовом безопасности и стабильности страны.

Ранее "Парвда.Ру" писала, что глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что "страну удалось спасти от неконституционной смены власти, беззакония и произвола". По его словам, вина за то, что сейчас происходит в республике, лежит на иностранных государствах, среди которых Украина и Литва.