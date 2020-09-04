Один из министров Белоруссии официально заявил, что страну удалось спасти от неконституционной смены власти, беззакония и произвола. Также он заявил, что вина лежит на нескольких иностранных государствах. Среди них он назвал Украину и Литву.
"Различные деструктивные силы, подогреваемые руководством таких государств, как Польша, Литва, Чехия и Украина, предприняли попытки неконституционной смены власти. Благодаря слаженным действиям органов государственного управления и поддержке белорусским народом решений президента Республики Беларусь удалось спасти страну от беззакония и произвола", — сказал министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.
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