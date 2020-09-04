Виктор Хренин: Белоруссию удалось спасти

Один из министров Белоруссии официально заявил, что страну удалось спасти от неконституционной смены власти, беззакония и произвола. Также он заявил, что вина лежит на нескольких иностранных государствах. Среди них он назвал Украину и Литву.