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Почему Америка хочет новых санкций для России

Мир

Представители демократов в США снова требуют санкционных мер против РФ. Они мотивируют свои требования тем, что так надо поступать со всеми, кто собрался вмешаться в предстоящие выборы. И для тех, кто уже начал вмешательство. По их мнению, Россия именно это и делает. А значит, нужны снова санкции.

"Мы призываем вас немедленно ввести санкции против частных и правительственных лиц и компаний, которые намерены вмешаться в выборы 2020 года в США", — говорится в письме к министру финансов США Стивену Мнучину, которое подписали 11 сенаторов, включая лидера демократов в сенате Чака Шумера.

 

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