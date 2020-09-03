Почему Америка хочет новых санкций для России

Представители демократов в США снова требуют санкционных мер против РФ. Они мотивируют свои требования тем, что так надо поступать со всеми, кто собрался вмешаться в предстоящие выборы. И для тех, кто уже начал вмешательство. По их мнению, Россия именно это и делает. А значит, нужны снова санкции.