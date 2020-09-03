Представители демократов в США снова требуют санкционных мер против РФ. Они мотивируют свои требования тем, что так надо поступать со всеми, кто собрался вмешаться в предстоящие выборы. И для тех, кто уже начал вмешательство. По их мнению, Россия именно это и делает. А значит, нужны снова санкции.
"Мы призываем вас немедленно ввести санкции против частных и правительственных лиц и компаний, которые намерены вмешаться в выборы 2020 года в США", — говорится в письме к министру финансов США Стивену Мнучину, которое подписали 11 сенаторов, включая лидера демократов в сенате Чака Шумера.
Некоторые пользователи не поверили, что Ирина выглядит так в реальной жизни, и её фигура — не фотошоп.