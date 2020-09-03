Трамп: Жители Северной Каролины могут проголосовать на выборах дважды

Жители Северной Каролины смогут дважды проголосовать на президентских выборах. Это позволит проверить прозрачность системы голосования по почте.

С такой инициативой выступил президент США Дональд Трамп.

"Пусть они отправят его (бюллетень — прим. ред.) и пусть они придут голосовать, и если их система так хороша, как они говорят, тогда, очевидно, они не смогут проголосовать. Если он (их голос — прим. ред.) не будет посчитан, то они смогут проголосовать", — ответил Трамп на вопрос, доверяет ли он системе голосования по почте.

Издание New York Times напоминает, что двойное голосование в Северной Каролине является преступлением. Между тем, сам Трамп выступает против голосования по почте, не считая эту систему надёжной и прозрачной.

Ранее "Правда.Ру" писала, что президент США намерен оставить без федерального финансирования города, власти которых не могут справиться с акциями протеста. Речь идёт, в первую очередь, о Вашингтоне, Нью-Йорке, Портленде и Сиэтле. Полный список городов составит генеральный прокурор США.