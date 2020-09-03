Бразильский политик: за коммунизм и нацизм надо наказывать одинаково

Бразильский конгрессмен и сын президента Жаира Больсонаро предложил сажать в тюрьму "за производство, продажу или распространение изображений серпа и молота и пятиконечной звезды", которые, по его мнению, надо классифицировать как символы ненависти.

Больсонаро-младший представил свой законопроект во вторник, 2 сентября, в ознаменование "вторжения в Польшу нацистов, а затем коммунистов".

Конгрессмен говорит, что идея предлагаемого им закона заключается в том, чтобы "предотвратить геноциды, которые являются результатом нацизма и коммунизма, точно так же, как уголовный кодекс криминализирует убийство отдельного человека.”

APRESENTEI PROJETO DE LEI QUE PREVÊ CADEIA PARA QUEM FIZER APOLOGIA AO NAZISMO E AO COMUNISMO Apresentei hoje, 1º/SET, data da invasão da Polônia por nazistas e posteriormente comunistas, o PL 4425/20, que criminaliza a apologia a estas ideologias assassinas Saiba +nesta thread pic.twitter.com/z8pPToqzcl — Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) September 1, 2020

Если проект Эдуардо Больсонаро станет законом, то наказание "за коммунистическую символику" будет сопоставимо с наказанием за тяжкое преступление — от 9 до 15 лет лишения свободы.

Но и это ещё не всё

Законодательные усилия Больсонаро также включают план переименования любых общественных мест или учреждений, которые в настоящее время носят имена лиц, событий или даже идей, связанных с коммунизмом или нацизмом.

Проект Больсонаро-младшего появился как ответ на мартовский дипломатический конфликт между Бразилией и КНР. Законодатель назвал правление Коммунистической партии "диктатурой" и обвинил ее в пандемии Covid-19.

К слову, и конгрессмен, и его отец Жаир Больсонаро являются откровенными антикоммунистами. Этот факт заметно усилил напряженность между страной и некоторыми ее соседями, такими как Куба и Венесуэла.

Больсонаро — младшего уличили в распространении фейка

Эдуардо Больсонаро приложил "некоторые антикоммунистические материалы" к своему законопроекту. Их он опубликовал в Twitter.

На одной из фотографий — по его словам — жертвы Голодомора, который случился в Советской Украине в 30-х годах, в котором обвинялось Советское (коммунистическое) правительство.

Na justificativa do projeto uso ainda exemplos fáticos dessas desgraças: o Holodomor na Ucrânia (1ª imagem) perpetrado pelos comunistas soviéticos e o Holocausto realizado pelos nazistas alemães (2ª imagem). pic.twitter.com/HzDYHZOPGP — Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) September 1, 2020

Пользователи соцсети уличили Больсонаро в распространении фейка: