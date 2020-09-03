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Бразильский политик: за коммунизм и нацизм надо наказывать одинаково

Мир

Бразильский конгрессмен и сын президента Жаира Больсонаро предложил сажать в тюрьму "за производство, продажу или распространение изображений серпа и молота и пятиконечной звезды", которые, по его мнению, надо классифицировать как символы ненависти.

Бразильский политик: за коммунизм и нацизм надо наказывать одинаково

Больсонаро-младший представил свой законопроект во вторник, 2 сентября, в ознаменование "вторжения в Польшу нацистов, а затем коммунистов".

Конгрессмен говорит, что идея предлагаемого им закона заключается в том, чтобы "предотвратить геноциды, которые являются результатом нацизма и коммунизма, точно так же, как уголовный кодекс криминализирует убийство отдельного человека.”

Если проект Эдуардо Больсонаро станет законом, то наказание "за коммунистическую символику" будет сопоставимо с наказанием за тяжкое преступление — от 9 до 15 лет лишения свободы.

Но и это ещё не всё

Законодательные усилия Больсонаро также включают план переименования любых общественных мест или учреждений, которые в настоящее время носят имена лиц, событий или даже идей, связанных с коммунизмом или нацизмом.

Проект Больсонаро-младшего появился как ответ на мартовский дипломатический конфликт между Бразилией и КНР. Законодатель назвал правление Коммунистической партии "диктатурой" и обвинил ее в пандемии Covid-19.

К слову,  и конгрессмен, и его отец Жаир Больсонаро являются откровенными антикоммунистами. Этот факт заметно усилил напряженность между страной и некоторыми ее соседями, такими как Куба и Венесуэла.

Больсонаро — младшего уличили в распространении фейка

Эдуардо Больсонаро приложил "некоторые антикоммунистические материалы" к своему законопроекту. Их он опубликовал в Twitter.

На одной из фотографий — по его словам — жертвы Голодомора, который случился в Советской Украине в 30-х годах, в котором обвинялось Советское (коммунистическое) правительство.

Пользователи соцсети уличили Больсонаро в распространении фейка:

  • на фото узнали кадр британской колониальной Индии во время Бенгальского голода в 40-х годах.
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