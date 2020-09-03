Бразильский конгрессмен и сын президента Жаира Больсонаро предложил сажать в тюрьму "за производство, продажу или распространение изображений серпа и молота и пятиконечной звезды", которые, по его мнению, надо классифицировать как символы ненависти.
Больсонаро-младший представил свой законопроект во вторник, 2 сентября, в ознаменование "вторжения в Польшу нацистов, а затем коммунистов".
Конгрессмен говорит, что идея предлагаемого им закона заключается в том, чтобы "предотвратить геноциды, которые являются результатом нацизма и коммунизма, точно так же, как уголовный кодекс криминализирует убийство отдельного человека.”
APRESENTEI PROJETO DE LEI QUE PREVÊ CADEIA PARA QUEM FIZER APOLOGIA AO NAZISMO E AO COMUNISMO
Apresentei hoje, 1º/SET, data da invasão da Polônia por nazistas e posteriormente comunistas, o PL 4425/20, que criminaliza a apologia a estas ideologias assassinas
Saiba +nesta thread pic.twitter.com/z8pPToqzcl— Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) September 1, 2020
Если проект Эдуардо Больсонаро станет законом, то наказание "за коммунистическую символику" будет сопоставимо с наказанием за тяжкое преступление — от 9 до 15 лет лишения свободы.
Законодательные усилия Больсонаро также включают план переименования любых общественных мест или учреждений, которые в настоящее время носят имена лиц, событий или даже идей, связанных с коммунизмом или нацизмом.
Проект Больсонаро-младшего появился как ответ на мартовский дипломатический конфликт между Бразилией и КНР. Законодатель назвал правление Коммунистической партии "диктатурой" и обвинил ее в пандемии Covid-19.
К слову, и конгрессмен, и его отец Жаир Больсонаро являются откровенными антикоммунистами. Этот факт заметно усилил напряженность между страной и некоторыми ее соседями, такими как Куба и Венесуэла.
Эдуардо Больсонаро приложил "некоторые антикоммунистические материалы" к своему законопроекту. Их он опубликовал в Twitter.
На одной из фотографий — по его словам — жертвы Голодомора, который случился в Советской Украине в 30-х годах, в котором обвинялось Советское (коммунистическое) правительство.
Na justificativa do projeto uso ainda exemplos fáticos dessas desgraças: o Holodomor na Ucrânia (1ª imagem) perpetrado pelos comunistas soviéticos e o Holocausto realizado pelos nazistas alemães (2ª imagem). pic.twitter.com/HzDYHZOPGP— Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) September 1, 2020
Пользователи соцсети уличили Больсонаро в распространении фейка:
Некоторые пользователи не поверили, что Ирина выглядит так в реальной жизни, и её фигура — не фотошоп.