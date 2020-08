Демократы назвали Трампа "путинским подражателем"

Американские демократы, являющиеся ярыми противниками действующего президента США, нашли очередной повод для критики. На этот раз Трампа назвали "подражателем Путина". И вот, почему.

Два американских морских пехотинца из состава охраны Белого дома, открыли двери для Трампа, когда он входил в комнату, где исполняющий обязанности министра внутренней безопасности принимал присягу гражданства для пяти иммигрантов. Мероприятие транслировалось во время Республиканского национального съезда во вторник вечером.

Критики Трампа, одержимые поиском "связей" между ним и Россией в течение последних четырех лет, быстро увидели сходство с видеозаписью президента Владимира Путина, входящего в Кремль, и даже выпустили видео, объединившие эти два президентских выхода.

