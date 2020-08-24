Сын Меган Маркл всё-таки получит титул принца

Сын Меган Маркл и принца Гарри может получить титул принца несмотря на отречение его родителей от британского престола.

Это произойдет, когда принц Чарльз станет королём Великобритании. Примечательно, что Арчи сможет отказаться от титула, если на этот момент будет совершеннолетним. В другом случае за него это могут сделать родители.

Однако это не отменит того, что Гарри, как и его сын, всегда будут считаться принцами по праву рождения.