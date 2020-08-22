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Лукашенко поставил ультиматум "чёрной сотне"

Мир » Бывший СССР » Белоруссия

Белорусский лидер Александр Лукашенко рассказал, что в стране ведёт работу так называемая "чёрная сотня". Он дал оппозиции два дня на то, чтобы прекратить покушаться на власть в республике.

"Я только что сказал: суббота, воскресенье на раздумье. С понедельника пусть не обижаются. Власть должна быть властью", — поставил ультиматум глава государства.

"Я уже говорил: появилась так называемая чёрная сотня. В центре и здесь уже кое-где стали возникать отдельные центры, пока не возбудила прокуратура уголовное дело. Как только возбудили, половина или больше там разбежались, а эти спрятались под плинтус. Мы их вытащим всех", — добавил Лукашенко.

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