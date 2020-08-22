Белоруссия способна безболезненно повторить "крымский сценарий" и войти в состав России без каких-либо экономических издержек.

Такое мнение высказал военный эксперт и политический комментатор Владимир Трухан.

"Я как-нибудь расскажу, почему Белоруссии не надо бояться интеграции и санкций. Потому что уж кому-кому, а Белоруссии они в принципе не смогут навредить в случае интеграции с Россией. Каким-то повредят отдельным личностям, а так — экономика Белоруссии выровняется моментально при интеграционных процессах в силу ее специфики, а также того, что не надо будет на государственный идеологический аппарат, которого в Республике Беларусь избыточное количество, гроши тратить. Одно уж это — 52% расходной статьи белорусского бюджета в целом", — пояснил эксперт.