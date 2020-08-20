Студент из МГУ Платон Ющенко открыл новый, доселе неизученный вид гекконов, который обитает в Таиланде и может похвастаться "леопардовым" окрасом.
Hemiphyllodactylus pardalis sp. Nov. — название новооткрытого вида, который отличается скромными габаритами: не больше половины ладони и длинным туловищем, а окраска помогает им отлично мимикрировать под окружающую зелень.
Выступая на заседании Совета безопасности Белоруссии, Александр Лукашенко заявил, что двери Евросоюза и Североатлантического альянса для Минска, равно как и для Киева, закрыты.