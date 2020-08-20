NYT назвала причину сокрытия Китаем данных о коронавирусе

Некоторое время после появления коронавируса в китайской провинции Хубей власти КНР сами были не в курсе масштабов эпидемии — это скрывалось даже от них.

С таким сенсационным заявлением выступила газета The New York Times со ссылкой на расследование спецслужб США.

"Чиновники на местах в Китае часто скрывают информацию от Пекина, опасаясь репрессий", — пишет NYT.

Позже, по версии газеты, "по этой же схеме" стало действовать руководство страны.

"Итог замалчивания — пандемия, охватившая весь мир".

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