NYT назвала причину сокрытия Китаем данных о коронавирусе

Некоторое время после появления коронавируса в китайской провинции Хубей власти КНР сами были не в курсе масштабов эпидемии — это скрывалось даже от них.
С таким сенсационным заявлением выступила газета The New York Times со ссылкой на расследование спецслужб США.
"Чиновники на местах в Китае часто скрывают информацию от Пекина, опасаясь репрессий", — пишет NYT.
Позже, по версии газеты, "по этой же схеме" стало действовать руководство страны.
"Итог замалчивания — пандемия, охватившая весь мир".
Эксперты: COVID-19 мог появится в Ухане в августе 2019 года
СМИ: Китай действительно затянул с предоставлением информации о COVID
Выступая на заседании Совета безопасности Белоруссии, Александр Лукашенко заявил, что двери Евросоюза и Североатлантического альянса для Минска, равно как и для Киева, закрыты.