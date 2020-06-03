СМИ: Китай действительно затянул с предоставлением информации о COVID

Сенсационная статья сегодня опубликована ИА Associated Press. На основании "попавших в распоряжение журналистов внутренних документов ВОЗ" (цитата АР), в ней утверждается, что Дональд Трамп, обвиняющий Китай в несвоевременном предоставлении важной информации о коронавирусе, абсолютно прав.

Что пишет об этом АР

На протяжении всего января ВОЗ публично хвалила Китай за то, что он назвал "быстрым ответом" на новый коронавирус. Организация неоднократно благодарила китайское правительство за то, что оно "немедленно" поделилось генетической картой вируса, и заявляла, что его работа и приверженность транспарентности были "очень впечатляющими и неописуемыми".

Но за кулисами это была совсем другая история. И именно она "вышла боком" всему мировому сообществу.

Как стало известно агентству Associated Press (АР),

задержка в предоставлении информации о геноме коронавируса составила примерно неделю (после того, как три различные правительственные лаборатории полностью расшифровали информацию) и ВОЗ, соответственно, не смогла вовремя разработать стратегию предотвращения пандемии.

Во всем виноват жесткий контроль за информацией и конкуренцией в рамках китайской системы общественного здравоохранения, свидетельствуют десятки интервью и внутренних документов, — говорится в материале АР.