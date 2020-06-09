Эксперты: COVID-19 мог появится в Ухане в августе 2019 года

Эксперты Гарвардской медицинской школы выяснили, что коронавирусная инфекция могла начать распространяться в Ухане еще в августе прошлого года.

Специалисты пришли к такому выводу на основании анализа спутниковых снимков парковок больниц в Ухане и данных в интернете.

В процессе изучения снимков эксперты обнаружили, на парковках больниц с конца лета прошлого года стало увеличиваться количество машин. Пик был достигнут в декабре 2019 года. Специалисты считают, что им удалось найти косвенное доказательство того, что в городе стали происходить некие странные процессы. Но данные факты говорят о естественном возникновении вируса в южном Китае до первого подтвержденного случая.

Другой анализ показал, что осенью прошлого года в китайской поисковой системе Baidu резко увеличилось количество запросов со словами "кашель" и "диарея". В настоящее время установлено, что при коронавирусе часто наблюдаются расстройства желудочно-кишечного тракта.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Китай обвиняет Россию в импортировании коронавируса.