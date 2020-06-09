Эксперты Гарвардской медицинской школы выяснили, что коронавирусная инфекция могла начать распространяться в Ухане еще в августе прошлого года.
Специалисты пришли к такому выводу на основании анализа спутниковых снимков парковок больниц в Ухане и данных в интернете.
В процессе изучения снимков эксперты обнаружили, на парковках больниц с конца лета прошлого года стало увеличиваться количество машин. Пик был достигнут в декабре 2019 года. Специалисты считают, что им удалось найти косвенное доказательство того, что в городе стали происходить некие странные процессы. Но данные факты говорят о естественном возникновении вируса в южном Китае до первого подтвержденного случая.
Другой анализ показал, что осенью прошлого года в китайской поисковой системе Baidu резко увеличилось количество запросов со словами "кашель" и "диарея". В настоящее время установлено, что при коронавирусе часто наблюдаются расстройства желудочно-кишечного тракта.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Китай обвиняет Россию в импортировании коронавируса.
Врач-реаниматолог Евгений Пинелис, работающий в Нью-Йорке, рассказал о таинственном исчезновении коронавируса из города.