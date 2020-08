Владимир Путин появился в роли Джеймса Бонда на первой полосе французской газеты Liberation.

В отличие от вымышленного британского шпиона, который всегда носил пистолет, Путин на обложке изображен вооруженным шприцем, предположительно содержащим новаторскую вакцину против Covid-19.

Заголовок статьи явно соответствовал названию фильма Бонда 1997 года "Завтра никогда не умрет" с Пирсом Броснаном в главной роли, но на этом сходство заканчивалось, поскольку редакция газеты явно дает понять: они не считают Путина, а вместе с ним и Россию, спасителями человечества.

Today's @libe on Vladimir Putin's announcing a Russian anti-#Covid vaccine. 'Tomorrow never dies', says the headline, quoting a #JamesBond movie. I'd rather freak out than be reassured looking at that syringe. #coronavirus #COVID19 pic.twitter.com/CSUWkMCUWL