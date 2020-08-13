Французская Liberation вышла с изображением Путина на обложке

Владимир Путин появился в роли Джеймса Бонда на первой полосе французской газеты Liberation.

В отличие от вымышленного британского шпиона, который всегда носил пистолет, Путин на обложке изображен вооруженным шприцем, предположительно содержащим новаторскую вакцину против Covid-19.

Заголовок статьи явно соответствовал названию фильма Бонда 1997 года "Завтра никогда не умрет" с Пирсом Броснаном в главной роли, но на этом сходство заканчивалось, поскольку редакция газеты явно дает понять: они не считают Путина, а вместе с ним и Россию, спасителями человечества.

Today's @libe on Vladimir Putin's announcing a Russian anti-#Covid vaccine. 'Tomorrow never dies', says the headline, quoting a #JamesBond movie. I'd rather freak out than be reassured looking at that syringe. #coronavirus #COVID19 pic.twitter.com/CSUWkMCUWL — Gian-Paolo Accardo (@gpaccardo) August 12, 2020

В самой статье — очередная порция критики Москвы за то, что она "безответственно” развернула "поспешную” вакцину. В общем, ничего нового — все написанное Liberation, ничто иное, как калька с кучи аналогичных материалов, появившихся в западных СМИ сразу после объявления о регистрации первой в мире коронавирусной вакцины.

Напомним, вакцина Sputnik V была одобрена Минздравом России во вторник, пройдя все необходимые стране тесты. Когда Путин представил вакцину СМИ, он рассказал, что его собственная дочь была одной из первых, кому сделали укол.

И несмотря на то, что препарат Sputnik V был встречен на Западе крайне негативно, Россия уже получила заказы на это средство по меньшей мере из 20 стран.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко назвал реакцию СМИ преднамеренной попыткой дискредитировать конкурента, который "случайно оказался в первых рядах стаи".

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