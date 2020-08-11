Жабинковский сахарный завод подключился к забастовке в Белоруссии

К общенациональной забастовке в Белоруссии, к которой ранее призвала оппозиция, присоединился Жабинковский сахарный завод.

Об этом сообщил Telegram-канал NEXTA Live.

По информации авторов канала, рабочие завода собрались в дворце культуры и требуют встречи с чиновниками.