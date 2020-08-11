К общенациональной забастовке в Белоруссии, к которой ранее призвала оппозиция, присоединился Жабинковский сахарный завод.
Об этом сообщил Telegram-канал NEXTA Live.
По информации авторов канала, рабочие завода собрались в дворце культуры и требуют встречи с чиновниками.
"Рабочие собрались в ДК и требуют встречи с председателем райисполкома для выдвижения своих требований", — пишет канал.
Белорусский лидер Александр Лукашенко может в скором времени покинуть республику из-за массовых акций протеста, которые были спровоцированы президентскими выборами.