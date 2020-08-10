Крымские татары оценили "особый статус", предложенный Киевом

Крымские татары не нуждаются в официальном признании украинскими властями. Такое заявление сделали в Государственной Думе.

По словам депутата Госдумы от Крыма, никакие преференции коренному народу от Украины не требуются.

"Сегодня крымские татары реабилитированы и получили поддержку со стороны государства, а в украинский период не нашлось ни времени, ни желания у тогдашних правителей. И теперь то, что делает Украина, — это реверансы перед закрытой дверью: смотреть на них нет ни желания, ни необходимости", — заявил депутат Госдумы Руслан Бальбек.

Он отметил, что крымскотатарскому народу безразлично, признает ли украинская власть их коренным народом, или нет. Потому что "это политические заделы, которые потом власть попытается сыграть в свою пользу".

Напомним, что Владимир Зеленский анонсировал закон, который определит коренные народы Украины и закрепит их особый статус. По словам украинского президента вопрос определения крымских татар стал особо остро после выхода полуострова из состава страны.