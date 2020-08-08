Белорусский лидер Александр Лукашенко привлек к президентским выборам в стране слишком большое внимание. Теперь за избирательным процессом следит весь мир.

Такое мнение озвучил профессор международных отношений римского университета Luiss и университета Урбино Игорь Пелличчари.

"Когда я думаю о Лукашенко, я вспоминаю 10 сентября 2001 года — из международных журналов казалось, что Лукашенко вот-вот уйдет. Говорили про "последние дни Лукашенко", о чем рассказывал западный и американский мейнстрим. Потом наступило 11 сентября и Лукашенко сошел с радаров западной демократизации, — утверждает профессор.

Меня не удивляет реакция населения Белоруссии на исключение оппозиционных кандидатов, потому что, мне кажется, в этом даже не было необходимости — эту проблему Лукашенко в каком-то смысле создал себе сам. На мой взгляд, это большая ошибка — он привлек внимание к выборам, на которых Запад поставил крест, занимаясь проблемами коронавируса. Сейчас все крупные международные игроки зализывают раны", — добавил Пелличчари.