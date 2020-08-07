ЛГБТ-активистов обвиняют в осквернении памятников Варшавы

Трое активистов ЛГБТ-движения в Польше обвиняются в осквернении памятников — "покрытии статуи Иисуса и других памятников Варшавы радужными флагами".
"Варшавская полиция предъявила три обвинения в осквернении памятников. Варшавы. Мы ведем судебное преследование не потому, что кто-то повесил флаг, а потому, что при этом он оскорбил религиозные чувства и осквернил, в частности, памятник Христу", — сказал пресс-секретарь польской полиции Сильвестр Маркзак.
Кроме статуи Христа активисты установили ЛГБТ-флаги на статуях Коперника и Варшавской русалки — символа польской столицы.
Чтобы объяснить свой поступок, активисты опубликовали в интернете на странице в Facebook "Stop Bzdurom" (в переводе на русский: "стоп идиотизму") манифест, в котором заявляют, что они
"решили действовать против гомофобов".
К слову, в отличие от "просвещенной Европы" только 29% поляков толерантны к ЛГПТ-сообществу и поддерживают однополые браки - таков результат опроса общественного мнения, проведенного Институтом CBOS.
Как сообщает AFP, несколько польских региональных сообществ недавно приняли резолюции, объявив себя "зонами без ЛГБТ-идеологии".
В июле шесть польских городов были лишены европейских субсидий из-за их политики в отношении сообщества ЛГБТ. Это решение Брюссель обосновал своей готовностью содействовать "Союзу равенства".
Анджей Дуда считает, что ЛГБТ-идеология хуже коммунизма
Польский политик назвал ЛГТБ-движение угрозой государству и нации
Состояние здоровья Александра Лукашенко вызывает в последнее время озабоченность. Её разделяет врач-психиатр, психотерапевт, психолог Александр Федорович.