ЛГБТ-активистов обвиняют в осквернении памятников Варшавы

Трое активистов ЛГБТ-движения в Польше обвиняются в осквернении памятников — "покрытии статуи Иисуса и других памятников Варшавы радужными флагами".

"Варшавская полиция предъявила три обвинения в осквернении памятников. Варшавы. Мы ведем судебное преследование не потому, что кто-то повесил флаг, а потому, что при этом он оскорбил религиозные чувства и осквернил, в частности, памятник Христу", — сказал пресс-секретарь польской полиции Сильвестр Маркзак.

Кроме статуи Христа активисты установили ЛГБТ-флаги на статуях Коперника и Варшавской русалки — символа польской столицы.

Чтобы объяснить свой поступок, активисты опубликовали в интернете на странице в Facebook "Stop Bzdurom" (в переводе на русский: "стоп идиотизму") манифест, в котором заявляют, что они

"решили действовать против гомофобов".

К слову, в отличие от "просвещенной Европы" только 29% поляков толерантны к ЛГПТ-сообществу и поддерживают однополые браки - таков результат опроса общественного мнения, проведенного Институтом CBOS.

Как сообщает AFP, несколько польских региональных сообществ недавно приняли резолюции, объявив себя "зонами без ЛГБТ-идеологии".

В июле шесть польских городов были лишены европейских субсидий из-за их политики в отношении сообщества ЛГБТ. Это решение Брюссель обосновал своей готовностью содействовать "Союзу равенства".

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