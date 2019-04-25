Польский политик назвал ЛГТБ-движение угрозой государству и нации

Председатель консервативной партии Польши Ярослав Качиньский заявил, что движение за права ЛГТБ - это прямая угроза польскому народу.



Экс-глава польского МИД: «Россия — единственно возможная реальная угроза для Польши» / Новости от 11.10.2018 19:24

"ЛГТБ-движение и гендер угрожают нашей идентичности, угрожают нашей нации, угрожают польскому государству", - передает издание Associated Press слова политика.

По его мнению, проводники гомосексуального движения в Польше подрывают духовные устои поляков. "Мы имеем атаку, какой не было на костел с 90-х годов, несравнимо более мощную", - сказал Качиньский и добавил, что права сексуальных меньшинств являются "прямым нападением на семью и детей". Единственным способом противостоять этому движению остается христианство, заключил польский политик.