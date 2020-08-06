США активизируют кампанию по очистке "ненадёжных" китайских приложений

Администрация американского президента Трампа выступила с заявлением, что активизирует усилия по очистке американских цифровых сетей от "ненадёжных" китайских приложений: TikTok и мессенджер WeChat.

По словам госсекретаря США Майка Помпео, "расширенные усилия" Соединенных Штатов по программе, которую он называет "чистой сетью", будут сосредоточены на пяти областях и включат в себя шаги по предотвращению доступа различных китайских приложений и китайских же телекоммуникационных компаний к конфиденциальной информации об американских гражданах и компаниях.

"С материнскими компаниями, базирующимися в Китае, такие приложения, как TikTok, WeChat и другие, являются существенными угрозами для персональных данных американских граждан, не говоря уже об инструментах цензуры контента КПК (Китайской коммунистической партии)", — сказал Помпео.

Мнение Китая

В интервью государственному информационному агентству "Синьхуа" в среду министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что Соединённые Штаты "не имеют права" создавать "чистую сеть" и называет действия Вашингтона "хрестоматийным случаем издевательств".

"Любой может ясно видеть, что намерение США состоит в том, чтобы защитить свое монопольное положение в области технологий и лишить другие страны права на развитие", — сказал Ван.

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