Китай: угрожая TikTok США рискуют открыть ящик Пандоры

МИД Китая назвал репрессии США против популярного приложения коротких видеороликов TikTok чистой "политической манипуляцией", основанной на ложных обвинениях, и предупредил Вашингтон, что не стоит открывать Ящик Пандоры, иначе последствия "ударят" по нему самому.

Напомним, приложение TikTok было предметом официального расследования на предмет угрозы национальной безопасности США, поскольку оно собирает большие объемы персональных данных пользователей и юридически обязано делиться ими с китайскими властями по запросу.

В последней серии дипломатических споров между Пекином и Вашингтоном, президент Дональд Трамп дал ByteDance (материнская компания TikTok) шесть недель, чтобы организовать продажу приложения в США.

"Это противоречит принципам рыночной экономики и принципам открытости, прозрачности и недискриминации Всемирной торговой организации", — отреагировал представитель Министерства иностранных дел Ван Вэньбин.

На пресс-конференции китайский дипломат отметил, что

"США, не предоставив никаких доказательств, используют оскорбительную концепцию национальной безопасности […] неоправданно подавляя некоторые неамериканские компании".

Ван предупредил, что, если Вашингтон продолжит "расправляться "с иностранными компаниями" по ложным обвинениям", любая страна может принять аналогичные меры против любой американской компании "прикрываясь национальной безопасностью".

"США не должны открывать Ящик Пандоры, иначе они понесут последствия", — заверил представитель китайского МИДа.

Напомним, ранее Microsoft объявила, что ведет в переговоры с ByteDance о потенциальной покупке платформы TikTok.