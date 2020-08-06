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75 лет назад США сбросили ядерную бомбу на японскую Хиросиму

Мир

Сегодня, 6 августа, в Хиросиме звонят колокола в память 75-й годовщины первой в мире атомной бомбардировки.

Из-за коронавируса траурные памятные церемонии были сокращены.

  • Вместо тысяч людей, которые ежегодно приходят в Парк Мира в центре японского города, чтобы помолиться, спеть и выпустить в небо бумажных журавлей — символы мира, — сегодня на мероприятии присутствовали только выжившие в ядерном аду и их семьи.

Власти города заявили, что "важность годовщины бомбардировки, унёсшей жизни 140 тысяч человек, побудила их принять решение провести церемонию несмотря на распространение вируса".

"Шестого августа 1945 года одна атомная бомба уничтожила наш город. В то время ходили слухи, что здесь ничего не будет расти в течение 75 лет, — сказал мэр Кадзуми Мацуи. — И всё же Хиросима выздоровела, став символом мира."

Напомним,

  • в 8:15 утра 6 августа 1945 года американский военный самолет B-29 "Энола Гей" сбросил ядерную бомбу и уничтожил город с населением около 350 тысяч человек. Еще тысячи умерли позже от травм и связанных с радиацией заболеваний.

На церемонии, как и положено, звучали речи

"Когда пандемия гриппа 1918 года атаковала столетие назад, она унесла десятки миллионов жизней и терроризировала мир, потому что страны, сражающиеся в Первой мировой войне, не смогли вместе противостоять этой угрозе, — сказал Мацуи. — Последовавший за этим всплеск национализма привел ко Второй мировой войне и атомным бомбардировкам.

Мы никогда не должны позволить этому болезненному прошлому повториться. Гражданское общество должно отвергнуть эгоцентрический национализм и объединиться против всех угроз".

Мацуи призвал Японию ратифицировать пакт ООН о запрещении ядерного оружия в 2017 году, но премьер Абэ избегал прямого решения, заявляя, что Япония будет "работать как мост между нациями", чтобы отменить ядерное оружие.

Напомним, что за бомбардировкой Хиросимы последовала бомбардировка Нагасаки — 9 августа. Там бомба мгновенно убила более 75 тысяч человек.

  • Япония капитулировала шесть дней спустя, положив конец Второй мировой войне.
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