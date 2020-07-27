Молдавия готова запустить официальные переговоры по кредиту от России

Власти Молдавии выходят на финишную прямую в подготовке к переговорам с Россией по выдаче кредита. Речь идет о сумме в 200 миллионов евро.

Российская сторона ранее уже согласовала его, но соглашение между странами было признано незаконным Конституционным судом.

"В среду мы утвердим решение правительства, согласно которому официально будут запущены переговоры с Россией, надеемся, что в не слишком отдаленной перспективе мы сможем подписать соглашение с Россией, которое будет учитывать и решение Конституционного суда", — пояснил премьер-министр Молдавии Ион Кику.

Стоит отметить, что кредит просто необходим республике, ведь эта сумма уже учтена в бюджете страны. Деньги нужны Молдавии на поддержку экономических агентов, строительство дорог и развитие инфраструктуры.

Как отметил ведущий научный сотрудник Института общественных наук РАНХиГС Сергей Беспалов, переговоры с Россией пройдут успешно, ведь наша страна уже согласовала выдачу этого кредита. Кроме того, России выгодно, чтобы молдавская экономика и молдавские власти продемонстрировали достижения.