Молдавия все еще надеется на кредит от России

Молдавия планирует вернуться к обсуждению российского кредита. Бывшая союзная республика ждет от России помощи на 200 миллионов евро.

О возобновлении переговоров рассказал президент Молдавии Игорь Додон.

"Мы решили возобновить переговоры с РФ по получению кредита в 200 миллионов евро, которые будут направлены на поддержку молдавской экономики. На этой неделе будет инициирована процедура возобновления переговоров, она предусматривает привлечение парламентских комиссий, подписание указа президента о возобновлении переговоров, а также проведение процедур на уровне правительства", — заявил глава республики.

Этот вопрос он обсуждал и с российскими партнерами, когда приезжал в Москву на парад Победы. Додон подчеркивает, что средства Молдавии необходимы на поддержку экономических агентов, строительство дорог и развитие инфраструктуры.

Напомним, что Молдавия уже планировала взять у России "в долг", но в мае Конституционный суд республики признал соглашение незаконным.

Ранее "Правда.Ру" писала, что в Молдавии продолжается режим чрезвычайного положения. Он закончится 30 июня, но власти страны не исключают, что режим ограничений может быть продлен.