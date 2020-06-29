Эксперт: помощь России действительно важна Молдавии

Переговоры по выдаче кредита, который запрашивают у России, вновь пройдут в Молдавии. Речь идет о сумме в 200 миллиардов долларов.

Эта помощь окажет существенное влияние для относительно небольшого государства. Такое мнение высказал ведущий научный сотрудник Института общественных наук РАНХиГС Сергей Беспалов.

"Я думаю, что эти переговоры закончатся успешно. С одной стороны, мы понимаем, что в Молдавии сейчас сложилась ситуация, когда у власти относительно дружественный нам и президент, и правительство, с другой стороны, довольно скоро предстоят очередные президентские выборы, и Россия заинтересована в том, чтобы молдавская экономика, молдавские власти продемонстрировали достижения. Сумма совершенно незначительна для российского государства. Этот кредит окажет реальное экономическое содействие Молдавии, учитывая, что государство и экономика не такие большие", — считает эксперт.

Переговоры о кредите уже были, стороны подписали соглашение. Но Конституционный суд Молдавии признал его незаконным.

"Мы должны понимать, что в Молдавии достаточно давно существует ситуация, когда деятельность Конституционного суда достаточно политизирована. Понятно, что прежнее соглашение о предоставлении российского кредита Конституционным судом было заблокировано, но это носит не столько юридический, сколько политический характер. И, видимо, молдавские власти пришли к выводу о том, что им целесообразно не мириться с этим поражением от собственного Конституционного суда, а провести новый раунд переговоров, заключить соглашение, аналогичное предыдущему, но с некоторыми юридическими нюансами, которые не позволили бы на будущее Конституционному суду при принятии этого решения заблокировать выделение этого кредита", — пояснил Сергей Беспалов.

Он также отметил, что переговоры будут носить скорее технический характер, так как принципиальное решение давно принято.