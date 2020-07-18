В Мексике обнаружили неизвестное захоронение более двадцати человек

В штате Халиско на западе Мексики в рамках операции по поиску без вести пропавших обнаружили неизвестное массовое захоронение.

Там было обнаружено более двадцати трупов и несколько сумок с останками людей.

"Удалось обнаружить 23 тела, а также четыре сумки с разными останками", — сообщается в пресс-релизе местной прокуратуры.

Уточняется, что тела трех погибших уже опознаны, личности остальных уточняются.