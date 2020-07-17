Невыполненное домашнее задание стало причиной ареста школьницы

Пятнадцатилетнюю школьницу из штата Мичиган отправили в колонию для несовершеннолетних из-за невыполненного домашнего задания.

По мнению суда, она нарушила правила поведения на испытательном сроке, не выполнив уроки. Девушка находилась под наблюдением, так как ранее ее обвинили в нападении и мелкой краже.

Власти города считают такие меры слишком жесткими и требуют пересмотреть дело.