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Владелец больницы арестован за поддельные результаты тестов на COVID

Мир

Владелец больницы в Бангладеш, обвиняемый в выдаче тысяч поддельных отрицательных результатов тестов на коронавирус, был сегодня арестован.

По версии правоохранителей, Мохаммад Шахед якобы выдавал поддельные сертификаты пациентам, утверждая, что они не заражены вирусом, даже не проверяя их.

Как сообщают полицейские, 42-летнего Шахеда разыскивали в течение девяти суток и "в конце концов он был пойман при попытке бежать в Индию, одетый в паранджу".

"Его больницы, если верить документам, провели 10,5 тысяч исследований на коронавирус, из которых 4200 оказались подлинными, а остальные 6300 результатов были выданы без проведения тестов", — рассказал представитель батальона быстрого реагирования полковник Ашик Биллах.

Шахеда также обвиняют в том, что он взимает плату за сертификаты и лечение от вирусов, хотя у него есть договор с правительством о том, что его больницы в столице Дакке будут предоставлять бесплатную медицинскую помощь.

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