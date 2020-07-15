В Эстонии считают Россию врагом

Эстония готовит свою армию к борьбе с внешним врагом. А внешний враг — это Россия.

Такой заявление сделал глава Минобороны Эстонии.

"Эстонии нужная обученная армия, которая сумеет защитить нашу страну. Каждый обученный эстонский солдат — это еще один солдат, с которым должен считаться наш враг. Рядом с нами стоят и наши союзники. Они находятся в Эстонии с очень важной целью — защитить Эстонию и весь НАТО и показать, что Эстония больше никогда не останется одна. Конечно, мы меньше, чем наш восточный сосед, но наших сил достаточно, чтобы дать понять противнику, что не стоит совать сюда свой нос", — заявил министр обороны Юри Луйк.

С таким текстом он обратился к новобранцам эстонской армии, обозначив, что "российская угроза" актуальна.

Ранее "Правда.Ру" писала, что Владимир Путин напомнил соседям о землях в их составе, которые исторически принадлежали России. Такие территории есть Казахстане, Латвии, Эстонии. Живущих здесь русских европейцы, не стесняясь, притесняют. Как отметил эксперт института стран СНГ Игорь Шишикин, это некая психологическая игра: русских притесняют, они начинают возмущаться, а европейцы тут же кричат, что Россия — агрессор.