В США провели первую за 17 лет казнь федерального заключенного

Первым заключенным, которого казнили, стал 47-летний Дэниэл Льюис Ли.

Казнь была проведена с помощью смертельной инъекции.

В 1999 году Ли признали виновным в том, что он убил торговца оружием и его семью.

Обвинители заявили, что Дэниэл Льюис Ли состоял в ультраправой организации, члены которой стремились создать общество из представителей белой расы.

Перед казнью Ли снова заявил, что он не виновен.

Последняя федеральная казнь в США была проведена в 2003 году. В настоящее время в федеральных тюрьмах находятся 60 заключенных, которые приговорены к высшей мере наказания.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в США впервые за 15 лет возобновят смертную казнь. Администрация США дала разрешение на исполнение смертных приговоров.