Саакашвили намерен закончить "унижение" своей родины — Грузии. Он готовится к "рывку" уже предстоящей осенью.

Как заявил сегодня глава исполнительного комитета украинского национального совета реформ Украины, у него большие планы на Украину и Грузию.

"У меня большие планы и по Украине, и по Грузии. Я за большую трансформацию. Я не верю в полушаги и не верю в процесс, я верю только в результаты процесса. Мы закончим унижение моей родины — Грузии и уничтожение моего народа олигархом Иванишвили, и вернем грузинскую государственность на быстрые рельсы развития, даже если мне лично придется заплатить за это самую высокую цену.

Да, я сражаюсь и на Украине, и в Грузии. Да, я не претендую на высокие должности ни в какой стране, но я точно знаю, что являюсь региональным лидером и для многих связан с надеждой на улучшения и реформы, и этих людей я не подведу", — говорится в тексте поста, который опубликован на странице Саакашвили в социальной сети.