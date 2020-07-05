Сенатор от крымского региона рассказал кто главный враг Украины

Сергей Цеков, сенатор от крымского региона заявил о том, что главным врагом Украины являются украинские националисты, а не Россия, как заявляют власти Киева.

"Самый главный враг современной Украины — это националисты, под влиянием которых находится украинская политическая элита и руководство страны", — сказал Цеков агентству РИА "Новости".

По его мнению, именно они влияют на разрушение Украины и связей между другими странами.