В США задержали 13 тонн китайских товаров из человеческих волос

В США сотрудники таможенной службы и пограничники задержали груз, в котором находились 13 тонн париков и других изделий из человеческих волос.

Общая стоимость товаров составляет $800 тысяч.

Ранее сотрудники портов на территории США получили приказ задерживать любую продукцию компании Meixin Hair Product. У пограничников есть доказательства того, что производитель этих изделий использует насильственный труд огромного количества людей, что является грубым нарушением прав человека.

В США заявили, что если задержанный груз имеет отношение к концентрационному уйгурскому лагерю, то Пекин должен будет нести ответственность за подобные действия перед мировым сообществом.

США угрожает Китаю введением санкций, обвиняя его в притеснении данного этнического меньшинства и в нарушении прав человека.

Ранее эксперт Центра миграционных исследований Федор Синицын заявил о том, что рабство не исчезло, оно стало глобальным.