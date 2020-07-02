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В США задержали 13 тонн китайских товаров из человеческих волос

Мир

В США сотрудники таможенной службы и пограничники задержали груз, в котором находились 13 тонн париков и других изделий из человеческих волос. 

Общая стоимость товаров составляет $800 тысяч.

Ранее сотрудники портов на территории США получили приказ задерживать любую продукцию компании Meixin Hair Product. У пограничников есть доказательства того, что производитель этих изделий использует насильственный труд огромного количества людей, что является грубым нарушением прав человека.

В США заявили, что если задержанный груз имеет отношение к концентрационному уйгурскому лагерю, то Пекин должен будет нести ответственность за подобные действия перед мировым сообществом.

США угрожает Китаю введением санкций, обвиняя его в притеснении данного этнического меньшинства и в нарушении прав человека.

Ранее эксперт Центра миграционных исследований Федор Синицын заявил о том, что рабство не исчезло, оно стало глобальным.

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