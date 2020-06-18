Меркель призвала Евросоюз к сплоченной политике в отношении Китая

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Евросоюзу следует проводить сплоченную политику в отношении Китая.

"В отношении стратегического партнера Китая важно, чтобы Европа говорила одним голосом от имени всех 27 стран-участников, только так мы можем убедительно выступать в рамках наших европейских ценностей и интересов", — заявила политик в ходе своего выступления в Бундестаге, которое состоялось 17 июня.

Также канцлер отметила, что отношения Европы и Китая являются следующей темой председательства.

"Решение о переносе саммита ЕС-Китай 14 сентября в Лейпциге из-за пандемии коронавируса было принято нами непросто", — сообщила она.

Меркель уверена, что вместе с главой Евросовета Шарлем Мишелем и председателем Китая Си Цзиньпином эту встречу можно будет провести позже.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Ангела Меркель назвала условие отмены антироссийских санкций.