Канцлер ФРГ Ангела Меркель в рамках форума Фонда имени Конрада Аденауэра заявила, что в этом году отношения с Россией будут приоритетным направлением внешней политики Германии.
Меркель выделила несколько положений, которые объясняют лояльность к России.
Также она озвучила условия для отмены или смягчения санкций в отношении РФ.
По словам Меркель, для этого необходим прогресс в ситуации на Украине.
"Мы не собираемся скрывать, что речь идет о нарушениях международного права. Россия показала направленность на сотрудничество, о чем говорят ситуации в Ливии и Сирии, развитие экономики, помощь в здравоохранении и многое другое. Санкции, которые были введены из-за Украины, будут сняты только в случае, если вопрос Донбасса получит продвижение", — заявила Меркель.
Она добавила, что всегда наблюдала только положительную динамику в отношениях с Россией. Если Россия уступит, то санкции будут отменены.
Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер в начале текущего месяца заявил, что санкции в отношении России бессмысленны. Он обратился к странам Запада с призывом забыть все разногласия и начать сотрудничать, чтобы быстрее справиться с последствиями экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
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