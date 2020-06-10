Бельгийскому принцу грозит штраф за вечеринки в Испании

Принц Бельгии должен оплатить штраф более чем в 10 тысяч евро. Его наказали за посещение вечеринки во время карантина.

Причем тусовка была организована на территории Испании, после чего принц Иоахим заболел коронавирусом. ЧП произошло 24 мая, когда бельгиец прилетел в Мадрид, откуда на поезде уехал в Андалусию, где посетил сразу две вечеринки. Через несколько дней у принца диагностировали коронавирус.

Сейчас его обвиняют в том, что он нарушил требование о двухнедельном карантине, на который отправляли всех прибывших в страну иностранцев. Принцу Иоахиму нужно в течение 14 дней оплатить штраф в 10400 евро. Сейчас он находится в Испании на карантине, принеся извинения за несоблюдение мер изоляции.

Ранее "Правда.Ру" писала, что власти Испании сняли очередную партию ограничений. В частности, жителям Мадрида и Барселоны разрешили гулять на улице без ограничений по времени, заниматься спортом под открытым небом, собираться компаниями более 15 человек, посещать бары и рестораны, посещать торговые центры, загорать и отдыхать на пляжах.