Жители Мадрида и Барселоны смогут гулять без ограничений

Испанские власти снимают очередную партию ограничений. Половина страны с понедельника перейдет на вторую фазу, остальные — на третью.

На вторую стадию переводят Мадрид, Барселону, Лериду, некоторые районы Кастилии и Леона. Теперь местным жителям можно будет гулять на улице без ограничений, заниматься спортом на свежем воздухе, встречаться компаниями по 15 человек, заходить в бары и рестораны, закупаться в крупных торговых центрах, загорать и отдыхать на пляжах. С 8 июня также откроют детские сады, зоны общего пользования в отелях, бассейны. На второй фазе с понедельника окажется 48% населения страны.

Третья фаза ждет 52% испанцев. Им можно перемещаться между провинциями (которые тоже на третьем этапе снятия ограничений), ходить в бары, рестораны, театры, кинотеатры, музеи.

Напомним, что в стране по-прежнему действует режим повышенной готовности. Он продлится до 21 июня. В Испании зарегистрировано свыше 240 тысяч случаев заболевания коронавирусом, скончались больше 27 тысяч человек.

Ранее "Правда.Ру" писала, что Испания готовится к рекордно низкому туристическому сезону. В отелях на июль и август забронировано минимальное количество мест.