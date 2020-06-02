Противники Трампа: "Акела промахнулся!"

Политические противники Дональда Трампа ликуют: они уверены, что решение президента США развернуть вооруженные силы Соединенных Штатов в американских городах для подавления гражданских беспорядков, начавшихся в стране после убийства полицейским афроамериканца Джорджа Флойда, — огромная его ошибка.

Так, Джо Байден, кандидат в президенты от демократической партии, заявил, что Трамп

"использовал американскую военную силу против американского народа".

Лидер сенатского меньшинства Чак Шумер сказал:

"Как низко может пасть этот президент?… Его поступки раскрывают его истинную природу".

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси назвала трусостью применение слезоточивого газа против мирных демонстрантов у Белого дома:

"В это сложное время Соединенные Штаты нуждаются в реальном руководстве. Президент, который продолжает раздувать пламя раздора, фанатизма и насилия, поступает трусливо, неэффективно и опасно".

Американские СМИ в сомнении…

Но есть ли у Трампа власть, чтобы выполнить свои угрозы и задействовать армию для подавления протестов? Таким вопросом задаются многие американские таблоиды.

"В соответствии с законом "О гражданской войне", федеральным войскам запрещено выполнять внутренние правоохранительные действия, такие как аресты, захват имущества или обыск людей", — пишет сегодня AP.

Стивен Владек, профессор права в Университете штата Техас, написано в материале ИА, напоминает, что,