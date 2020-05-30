В Донбассе под обстрел попал патруль ОБСЕ

В районе населённого пункта Молодёжное в Донбассе под обстрел со стороны украинской армии попал патруль Специальной мониторинговой миссии.

"29 мая патруль миссии в составе пяти сотрудников на двух автомобилях находился на блокпосте вооружённых формирований приблизительно в 1,7 км к юго-западу от населённого пункта Молодёжное", — сообщили в пресс-службе миссии.

Наблюдатели не смогли определить тип вооружения, из которого велась стрельба, а также направление огня.