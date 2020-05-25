Аннексия части территорий Израилем – часть плана Трампа. Поэтому те решения, которые принимает новое правительство Израиля вполне соответствует его реализации.
Такое мнение высказал руководитель отдела Израиля и еврейских общин Института востоковедения РАН, эксперт Валдайского клуба Дмитрий Марьясис.
«По плану Трампа как раз предполагается аннексия Израилем части территории – западного берега реки Иордан. Вот эта территория, где еврейские поселения, плюс то, что вдоль реки Иордан – так называемая долина реки Иордан. И мы знаем, что нынешняя администрация Соединенных Штатов активно поддерживает израильскую позицию по ряду территориальных вопросов, в частности, по Голанским высотам, по статусу Иерусалима и так далее. Конечно, это конфликтное решение. Естественно, ни один палестинец не будет приветствовать такое решение или даже нейтрально относиться к такому решению. На мой взгляд, оно из ряда вон выходящее. Потому что, конечно, аннексия этой территории – это вызов палестинцам. И, безусловно, что палестинцам могут ответить повышенным уровнем агрессии на израильтян. Такое возможно», - считает эксперт.
На границе Таджикистана и Киргизии между пограничниками произошла очередная перестрелка.
Об этом сообщили в пресс-центре киргизской Государственной пограничной службы.
"Неизвестные лица с таджикской стороны начали стрелять в направлении киргизских пограничников. Далее примерно в 11.40 (8.40 мск) произошла короткая перестрелка между пограничными нарядами Киргизии и Таджикистана", — сообщили в ведомстве.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что масочный режим может действовать еще в течение 1-2 месяцев.
"Главное, что необходимо будет помнить, надо будет продолжать соблюдать требования — и, скорее всего, если мы говорим о ближайшем месяце или двух, то масочный режим нам придется соблюдать, нам придется обязательно соблюдать требования по чистоте наших рук, по чистоте помещений, по специальной обработке обеззараживанию посуды и целый ряд других требований", — заявила она.
Финансирование мегапроекта "Газпрома" и "Русгаздобычи" в Усть-Луге может осуществляться за счет средств россиян, считает глава ВЭБ. РФ Игорь Шувалов.
Изначально планировалось, что средства на газохимический комплекс будут выделены из Фонда национального благосостояния, однако из-за кризиса планы пришлось поменять.
В качестве одного из вариантов, где можно взять средства на реализацию проекта, рассматривается создание фондов коллективных инвестиций граждан. Также обсуждается вопрос привлечения российских и иностранных инвесторов.
По словам Шувалова, у людей будет мотивации вкладывать в Усть-Лугу, так как они будут акционерами перспективного комплекса. Он добавил, что иностранных инвесторов лучше привлекать уже после того, как предприятие начнет работать, так как компания планирует на нем заработать.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что газ в Европе стал стоить меньше, чем в России.
Жителям Саудовской Аравии запретили выходить из дома до вечера среды. Такое решение приняли власти страны из-за ситуации с коронавирусом.
Улицы городов опустели в 17 часов 22 мая.
Министерство туризма опубликовало ряд правил, в соответствии с которыми египетские отели могут возобновить прием туристов после пандемии коронавируса. Так, одним из условий является запрет на обслуживание гостей в режиме "шведского стола", пишет РИА "Новости".
"Полностью запрещается "шведский стол", ресторанам необходимо опираться на работу по предварительно составленным спискам или заказы по меню (a la Carte)", — говорится в руководстве.
В документе также уточняется, что расстояние между сидящими за одним столом людьми не должно быть меньше одного метра.
Сложный период, вызванный пандемией коронавируса, показал, кто действительно является союзником России, а кто лишь делает такие заявления.