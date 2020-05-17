Настало время для аннексии у Палестины израильских территорий, которые исконно были еврейскими землями и использовались евреями для развития.
Об этом рассказал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
"Эти территории являются местом, где еврейский народ появился и развивался. Пришло время распространить израильский суверенитет", - сообщил глава израильского правительства.
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