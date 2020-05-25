Задержание президента Австрии Александера Ван дер Беллена показывает, насколько жители страны радуются отмене ограничительных мер.
Такое мнение высказал австрийский канцлер Себастьян Курц.
"Я думаю, что все люди в нашей стране чувствуют себя одинаково. Не имеет значение — президент или не президент, в каком регионе или стороне света. Мы все радуемся, когда правила все больше могут быть смягчены и мы можем все больше возвращаться к нормальности. Это должна быть наша общая цель", — пояснил политик.
Подавление огневых точек украинской армии направлено на обеспечение безопасности граждан ДНР и имеет сдерживающий характер.
Об этом сообщили в Народной милиции ДНР.
"Контрдействия со стороны народной милиции ДНР имеют сугубо сдерживающий характер и направлены на защиту мирного населения от угрозы их жизни и здоровью со стороны Украины", — сообщили военнослужащие.
Представитель британского премьер-министра поддерживает Бориса Джонсона, который нарушил режим самоизоляции.
Ранее стало известно, что Джонсон уехал из Лондона в Дарем к своим родителям. После задержания полицией выяснилось, что его жена подозревается в заражении коронавирусом, а мужчина хотел позаботиться о своем ребенке.
"Ни на каком этапе ни он, ни его семья не говорили об этом с полицией, вопреки тому, что сообщают СМИ. Его действия соответствовали правилам, введенным в связи с коронавирусом. Господин Каммингс считает, что действовал разумно и легально", — подчеркнул представитель офиса премьера.
В Санкт-Петербурге 27 мая пройдут праздничные мероприятия по случаю дня города, однако традиционного салюта не предвидится.
Об этом рассказал глава комитета по культуре Константин Сухенко.
"Салюта не будет. К сожалению, у нас есть ограничения", — пояснил чиновник.
Впервые в истории Франции женщина-трансгендер стала мэром города. Речь идёт о 55-летней Мари Ко и городе Тиллуа-Лес-Маршьен.
"Насколько мне известно, она стала первым трансгендером, избранным на пост мэра во Франции", — рассказал соучредитель национальной ассоциации трансгендеров Стефани Нико.
Население города составляет всего 550 человек.
Правительство Испании собирается принять закон о минимальном прожиточном минимуме, который сможет гарантировать пособия для самых уязвимых слоев населения.
А пока Испанцы стоят в очередях за бесплатной едой благотворительных организаций.
Сложный период, вызванный пандемией коронавируса, показал, кто действительно является союзником России, а кто лишь делает такие заявления.