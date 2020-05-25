Задержание президента Австрии Александера Ван дер Беллена показывает, насколько жители страны радуются отмене ограничительных мер.

Такое мнение высказал австрийский канцлер Себастьян Курц.

"Я думаю, что все люди в нашей стране чувствуют себя одинаково. Не имеет значение — президент или не президент, в каком регионе или стороне света. Мы все радуемся, когда правила все больше могут быть смягчены и мы можем все больше возвращаться к нормальности. Это должна быть наша общая цель", — пояснил политик.