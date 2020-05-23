В НАТО прошло срочное совещание послов альянса, на котором союзники призвали США не покидать Договор об открытом небе.
Об этом сообщило греческое агентство АМНА со ссылкой на собственный анонимный источник.
"Послы стран-членов НАТО встретились в срочном порядке по этому вопросу… и, по словам дипломатического источника, "все союзники призвали Соединенные Штаты остаться стороной соглашения", — рассказал источник.
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