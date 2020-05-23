В Варшавском зоопарке медведица подверглась нападению пьяного мужчины. 23-летний молодой человек забрался в вольер и пытался утопить животное. Ветеринары заметили стресс у пострадавшей медведицы.
"Теперь она сидит в воде и время от времени обиженно ревет. Она не ожидала нападения человека. За ее здоровьем пристально наблюдает персонал зоопарка", — сообщила Анна Карчевска, представитель зоопарка.
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