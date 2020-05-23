Мужчина напал на медведицу в Варшавском зоопарке

В Варшавском зоопарке медведица подверглась нападению пьяного мужчины. 23-летний молодой человек забрался в вольер и пытался утопить животное. Ветеринары заметили стресс у пострадавшей медведицы.