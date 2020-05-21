Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о том, что на фоне информации об отправке Ираном танкеров в нефтью в Венесуэлу, дислокация ВВС США в регионе похоже на морскую блокаду Венесуэлы. США заявили, что их цель заключается в том, чтобы обеспечить безопасность морского пространства для операции, осуществляемой Вашингтоном совместно со своими партнерами.
Но Захарова отметила, что флот США отрабатывает действия по "подготовке к высадке на крупные плавсредства", а не к тому, чтобы перехватить быстроходные катера, которые обычно используют заявленных США целей.
Захарова обратилась к американским коллегам со следующими вопросами:
"Готовы ли вы подтвердить, что сосредоточенные в Карибском бассейне военно-морские и военно-воздушные силы не имеют иных целей, кроме заявленных в рамках так называемой операции по пресечению незаконной деятельности?
И еще один вопрос: как такие действия могут повлиять на безопасность судоходства в регионе, в том числе в свете соответствующих международных обязательств США?"
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Иран противостоит США в Венесуэле.
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