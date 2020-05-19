"Масочный идиотизм": депутат Рады пришла на заседание в маске "в сетку"

Депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Елизавета Богуцкая сделала "масочный демарш". Она пришла на заседание парламента в маске "в сетку".

Она объяснилась, что надела этот аксессуар в знак протеста.