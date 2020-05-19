Депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Елизавета Богуцкая сделала "масочный демарш". Она пришла на заседание парламента в маске "в сетку".
Она объяснилась, что надела этот аксессуар в знак протеста.
"Это не авоська. И не ажурная маска. И не сексуальный атрибут. Это элемент масочного демарша. Намек на масочный идиотизм", — написала Богуцкая в Facebook.
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